Etats-Unis : En collaboration avec le Conseil municipal de la ville de New York, l’A.S.A célèbre le 58e anniversaire de l’indépendance du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

L’Association des Sénégalais d’Amérique (A.S.A) en collaboration avec le Conseil municipal de la ville de New York, va célèbrer le 58 e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le 4 avril prochain.



Pour l’occasion, à en croire son président Papa Ibrahima Sow, l’A.S.A va honorer ses fondateurs qui ont beaucoup œuvré pour la communauté et ont travaillé à transmettre les valeurs du Sénégal au pays de l’Oncle Sam.



Une réception sera offerte conjointement par l’ASA et le Conseil municipal de la ville de New York. Outre les New Yorkais, les Sénégalais viendront de tous les Etats pour assister à cet événement historique.













Wabitimrew

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook