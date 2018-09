Etats Unis: Gadio va témoigner à charge contre son ex-coaccusé

L’ancien ministre de sénégalais des affaires étrangères poursuivi par la justice américaine pour corruption et blanchiment d’argent présumés puis blanchi, va témoigner contre son coaccusé l’homme d’affaires Chinois, Patrick Ho. Selon le quotidien "Les Echos" qui donne l’information, ce dernier sera jugé lors d’un procès prévu en Novembre à Manattan. « Nous sommes extrêmement reconnaissant que l’affaire contre Dr Gadio ait été résolue », a déclaré Sean Haacker, un avocat de Gadio au New York Times. Dr Gadio a hâte de continuer à coopérer avec les autorités américaines avant de retourner au Sénégal pour con ti nuer son service auprès du peuple sénégalais ».



La justice américaine a abandonné les poursuites contre l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise dans le cadre d'un accord dont les détails n'ont pas été fournis. Indiquant qu'il n'a pas commis les faits qui lui étaient reprochés.



Chi Ping Patrick Ho, 68 ans, et Cheikh Tidiane Gadio, 61 ans, ont été arrêtés en novembre 2017 à New York. Ils sont accusés par les autorités américaine, d’avoir corrompu pendant plusieurs années, de hauts responsables au Tchad afin d’obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Les pots-de-vin représenteraient plusieurs millions de dollars. Si le chef de la diplomatie sénégalais a bénéficié d’une mise en liberté provisoire et assigné en résidence surveillée après avoir versé une caution, c’est tout le contraire pour l’homme d’affaires chinois, dont la demande a été constamment rejetée.