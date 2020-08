Etats - Unis - Les restes d'un jeune basketteur sénégalais retrouvés dans le Lac Montana Mamadou Ndiaye, sénégalais d’origine, avait disparu lors d'un voyage en bateau dans le lac Montana en compagnie de sa petite amie et de ses amis.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 06:27 | | 0 commentaire(s)|

D'après le site thedailybeast. com, les restes du jeune basketteur universitaire de 18 ans ont été retrouvés vendredi par une organisation de sauvetage.



Sa famille espère en savoir plus sur cette tragédie.



