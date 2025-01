Etats-Unis: Un Sénégalais activement recherché pour le meurtre d'un homme.

Un Sénégalais de 32 ans est activement recherché par le bureau du shérif d’East Baton Rouge (Louisiane, États-Unis). Le mis en cause se nomme Alex. Selon "Les Échos", repris par "Seneweb", ce dernier aurait abattu de plusieurs coups de feu, un Américain du nom de Jeremy Wright, 34 ans.



Le drame se serait produit le 2 janvier à Zachary (Louisiane). Wright aidait le Sénégalais et sa petite amie, qui est sa parente, à déménager. « Selon les enquêteurs, le compatriote aurait accusé Wright d’avoir volé sa drogue et une altercation s’en serait suivie, au cours de laquelle, le Sénégalais aurait tiré à plusieurs reprises », relate "Les Échos".



Le journal rapporte que la victime a succombé à ses blessures à l’hôpital, quelques heures après son évacuation.