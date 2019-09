États-Unis: Un Sénégalais risque 55 ans de prison

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Almamy Baba Ly, un Sénégalais de 55 ans résidant aux États-Unis, risque d’être condamné à 55 de réclusion assortis d’une amende d’un millions de dollars Us (près de 600 millions de francs Cfa). Son tort selon ses accusateurs : usurpation d’identité.



D’après Les Echos qui donne l’information, il se faisait passer durant plus 31 ans pour l’Américain Lyle Lindsey, décédé depuis 1988. L’affaire a été évoquée jeudi dernier devant la Cour fédérale de San Diégo. Le Sénégalais, qui vit à La Mesa, une municipalité de Californie, a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos