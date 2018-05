Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Etats-Unis : Un homme décroche son 7e jackpot estimé à 550 millions de dollars Rédigé par la rédaction le 8 Mai 2018 à 18:31 | Lu 105 fois

Un homme a gagné son septième jackpot en jouant au loto américain. Il a récemment décroché un jackpot estimé à 550 millions de dollars, soit plus de 423 millions d’euros. Le principe du jeu est d’avoir des quadruplés avec un visage identique qui vous donne la chance de trouver les numéros exacts du ticket gagnant.

Selon les experts de jeu, il est quasi impossible de remporter un montant au-delà de 175 millions.

Richard Lustig, sept fois gagnant de jeu de loterie, a été interviewé lors d’une émission pour donner le secret de sa réussite.

« La chance n’a rien à voir avec le fait de gagner » explique l’heureux gagnant interrogé sur le plateau de l’émission matinale « Good Morning America.

Il a donné des conseils pratiques pour aider les personnes sceptiques à essayer parce que sans y croire la chance peut se retourner de leur côté.

« Choisissez vos numéros au lieu de laisser la machine le faire pour vous. Faites des recherches et regardez si vos numéros ont déjà été tirés, puis sélectionnez dix séries de chiffres et gardez-les tant que vous continuerez à jouer ou à acheter des billets. Enfin, achetez autant de billets que vous pourrez, jouez toujours les mêmes numéros, et ne choisissez jamais vos numéros à la hâte », a-t-il conseillé lors de l’émission en insistant bien sur le fait que « la chance n’a rien à voir avec le fait de gagner ».

Pour mieux partager son expérience, Richard a écrit une œuvre qui s’intitule « Apprenez à augmenter vos chances pour gagner à la loterie ».

Dans ce livre, il explique toutes les techniques qu’un joueur doit utiliser afin de maximiser ses chances.

Selon lui, la première étape pour augmenter ses chances de gagner, est d’augmenter le taux de participation et donc jouer à la loterie chaque semaine.

Richard invite tout joueur à d'abord considérer la loterie comme un travail. Aussi, il est capital de ne pas dépasser les limites en respectant strictement le budget alloué au jeu.









Emeraude ASSAH

