Etats-Unis : Un jeune Sénégalais risque la peine de mort

Jeudi 7 Mars 2019

El Hadji Babacar Ndiaye, un jeune Sénégalais de 19 ans risque la peine de mort aux Etats- Unis. Selon Libération qui donne l’informatioin, il a été inculpé pour meurtre au premier degré. Il aurait assassiné Tavis Deyvon Ruth, âgé de 21 ans.



Les faits se sont passés le 18 janvier dernier au 2700 block of Jasper Street à Washington, DC. Selon l’accusation, Ruth, la victime, était assise derrière le siège de sa voiture avant d’une Honda verte lorsque Ndiaye a sorti une arme à feu, ouvert la porte arrière avant de l’abattre .



Lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge Todd E. Edelam a décrit le sieur Ndiaye comme un « danger pour la communauté », et a ordonné son maintien en détention, en réponse à l’avocat de la défense Blase Kearney. Lequel a plaidé sa libération, estimant qu’il manquait de preuves médico-légales dans cette affaire. Kearney a également déclaré que les arguments des témoins auxquels s’est fondé le détective privé pour chargé son client, ne sont pas crédibles.



Une deuxième audience est prévue pour le 5 avril prochain, d’après le journal.









Leral.net

