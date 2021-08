Etats-Unis et Covid-19 / El Hadji Amadou Ndao: "C'était dur, plus de 32 Sénégalais sont décédés..." Le Consul du Séngal aux Etats-Unis, El Hadji Amadou Ndao, accroché par emedia, est revenu sur beaucoup de choses qui concernent le Sénégal. Pour ce jet, il a abordé le sujet de la pandémie de la Covid-19 et comment les Sénégalais l'ont vécue.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 14:44 | | 0 commentaire(s)|

"La communauté a été très éprouvée par la pandémie. Ça été dur. Mais, c’est à l’instar des autres communautés qui vivent ici. New York a été frappé par la pandémie de manière extrêmement remarquée, pour ne pas dire violente. On a enregistré beaucoup de pertes en vies humaines.



Les Sénégalais décédés de Covid-19, lors de la première et 2e vague, sont au nombre de 18. Nous avons récemment enregistré 14 autres Sénégalais décédés de la maladie.



En tout, 32 cas de décès durant ces périodes où c’ était difficile. Après, il y a eu quelques autres cas."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos