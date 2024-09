Etats généraux de l’industrie et des Pme : Lancement des travaux préparatoires

« Nous nous sommes dits qu’il est temps de faire les Etats généraux pour réfléchir d’abord sur les causes du sous-développement industriel du Sénégal et surtout sur les solutions pour trouver de façon inclusive, mettre une nouvelle feuille de route sur 25 ans de ce qui va être le développement industriel du Sénégal », a déclaré M. Diop. Il a expliqué que l’objectif c’est d’attirer pendant deux mois l’attention sur la nécessité d’industrialiser ce pays.



Le ministre a affirmé que ces états généraux ont réuni aujourd’hui toutes les forces vives de la nation, les industriels, les femmes mais aussi le secteur de l’artisanat, le secteur public, pour réfléchir sur les raisons de retard mais surtout sur ce qu’on attend de chacun. Il a fait savoir que les restitutions des travaux se tiendront les 18 et 19 novembre prochain à Diamniadio.



Ce sera l’occasion de recueillir les avis des maires, des gouverneurs, des membres des chambres de commerce sur les raisons du retard industriel des localités. Le ministre a confié qu’un programme sous forme de livre blanc, sera remis au président de la République. Ce sera le programme de 25 ans de développement industriel avec un plan sur 25 ans mais aussi un plan quinquennal sur les 5 prochaines années.

