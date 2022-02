Étroitesse des locaux, manque de lits d’accouchement et d’hospitalisation : Le poste de santé de Hiléle- Kolda « aux urgences » Ouvert en 2011, le poste de santé de Hiléle satisfait difficilement les populations. Avec une salle d’accouchement et une salle d’observation des malades, la structure sanitaire couvre une population estimée à plus de 12 mille habitants. Une forte concentration humaine, à la recherche de soins sanitaires, qui ne se contient pas dans ce poste.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Février 2022 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Mariama Sané, infirmière-cheffe de poste, ne cache pas les maux de cette structure : « Il arrive que deux à trois femmes enceintes arrivent en même temps pour accoucher. Là, on est obligés d’utiliser des fois le bureau ou un autre endroit, parce que la salle d’accouchement est trop petite pour recevoir tout ce monde, au même moment ».



C’est la même situation au niveau de la salle d’observation, lorsqu’il y a un afflux de malades. C’est déplorable, constate Boubacar Cissé. Le secrétaire exécutif du Comité de développement sanitaire du poste de santé de Hiléle poursuit : « L‘absence de médicaments est un véritable goulot d’étranglement, qui s’ajoute à l’étroitesse des locaux ».



Bien sûr, le tableau n’est pas joli à voir… Les responsables du poste de santé et l’ensemble des populations de Hiléle, demandent l’aide des autorités. Déjà une bonne volonté s’est signalée par l’octroi à la structure, d’un important lot de matériel médical.



Amadou Diao, enfant du terroir et résident en Europe, a, grâce au soutien de Aminata Touré, ancienne Première ministre, volé au secours du poste de santé de Hiléle, en lui apportant des médicaments et surtout des matériels de soin.



« C’est parce que Mimi Touré est sensible à la santé des femmes qu’elle a réagi pour tenter de soulager la femme koldoise », dit Amadou Diao, qui invite « les filles et fils de Kolda à œuvrer pour satisfaire les populations locales et à ne pas attendre tout de l’Etat ». Ces médicaments sont arrivés à un moment opportun, avec une grippe générale constatée dans ce hameau.



Face à la persistance de tels problèmes, Amadou Diao demande déjà aux conseils municipaux, de mettre l’accent sur la santé dans leurs différents budgets. Car, renseigne-t-il, « au Fouladou, la santé pose problème et les femmes sont les plus fatiguées ». Le poste de santé de Hiléle, avec un taux de fréquentation de plus de 40 % pour les cas d’accouchements et les visites prénatales, selon l’Icp, a besoin d’un appui en matériel médical beaucoup plus élargi.













lequotidien.sn



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook