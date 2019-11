Etude : Découvrez comment les Européens ont eu la peau blanche Des recherches ont prouvé que la peau blanche découle de la peau noire après que des personnes à la peau noire ont émigré vers les contrées lointaines. Le changement s’est produit car ils ont été soumis aux conditions insupportables de la période glaciaire.





Selon un article de Face2FaceAfrica, une nouvelle étude prouve qu’en Europe nos ancêtres qui sont venus s’installer il y a 40.000 ans avaient tous la peau noire et c’est seulement il n’y a pas si longtemps, avec l’évolution, qu’elle s’est transformée il y a 8.000 ans seulement (et oui, il aura fallu plus de 30.000 ans pour changer). C’est donc tout récent qu’en Europe la population est devenue blanche !



Les découvertes archéologiques en Asie, en Europe, en Afrique, dans les Amériques et dans le Pacifique révèlent de nombreux restes humains d’ascendance africaine.



Selon d’autres théories, les Néandertaliens, à l’origine des Noirs, ont été forcés d’entrer en Europe en provenance de l’Afrique et sont devenus clairs.



Il faut savoir que le soleil permet à notre corps de synthétiser de la vitamine D, utile pour la construction de l’os. Une peau noire nous protège des rayons du soleil tout en synthétisant suffisamment de vitamine D dans les pays chauds. Mais une fois arrivée en Europe et le manque de soleil, la peau noire n’était plus utile et ne permettait pas au corps de synthétiser de façon suffisante de la vitamine D (les rayons UV pénètrent plus facilement une peau claire que foncée, du coup la vitamine D est synthétisée plus facilement). Au fil des années, la sélection naturelle a fait son travail en préférant les peaux de plus en plus clairs.



Cela signifie que s’il n’y avait pas d’âge glaciaire qui obligeait la mélanine à s’échapper de la peau noire, il n’y aurait pas de peau blanche dans le monde.













