Etude: Les hommes barbus et aux cheveux longs ont les plus petits…

Selon une étude récente, les hommes barbus et aux cheveux longs ont les testicules plus petits que ceux qui ont du mal à faire pousser les poils.



L’étude menée par des chercheurs de l’Université de Western Australia a révélé que les hommes ont des ornements physiques flamboyants – barbes, crinières ou capes – ou gros testicules. Mais, ils ne peuvent jamais avoir les deux.



Ils ont examiné la taille du testicule de plus de 100 espèces de primates, y compris l’homme, et ont constaté que les gonades varient d’une personne à l’autre.



Ils ont découvert que les plus petits testicules avaient la taille d’un grain de poivre, alors que les plus gros étaient comparables au diamètre d’une balle de tennis.



Le Dr Cyril Grueter, co-auteur de l’étude de l’University of Western Australia, a déclaré que la taille du testicule était liée à l’apparence d’un homme et qu’elle variait énormément.



« Certaines espèces [de primates]arborent des attributs flamboyants tels que barbes, crinières, capes et joues, ainsi que diverses nuances de couleurs sur leur visage et leur fourrure. D’autres sont plutôt tristes et ressemblent davantage à votre M. Moyen. Cette découverte montre clairement que vous pouvez être bien paré ou bien doté, mais il est difficile d’être les deux ».



Source Afrikmag