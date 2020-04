Étudiant mort à Ziguinchor : La famille de la victime désigne un coupable, le directeur de l’Hôpital de la Paix s’explique De quoi Tidiane Diallo est-il mort ? De négligence ? Sa famille en est convaincue. Cet étudiant de 36 ans reconverti commerçant est décédé dimanche nuit alors qu’il revenait de l’Hôpital de la Paix de Ziguinchor.



Ce jour-là, tenaillé par une douleur à la poitrine, Diallo s’est rendu avec un de ses voisins aux urgences de la structure de santé ziguinchoroise. D’après le témoignage de Penda Soumaré, une de ses proches, repris par L’Observateur, n’étant pas pris en charge par le médecin de garde, qui l’aurait soupçonné d’avoir contracté le Covid-19, il a décidé de rentrer chez lui. C’est sur le chemin du retour qu’il est tombé et a rendu l’âme.



« Nous allons porter l’affaire devant la justice pour non-assistance à personne en danger », peste Penda Soumaré.



Le directeur de l’Hôpital de la Paix réfute les accusations de négligence. Abdoulaye Fall affirme dans les colonnes de L’Observateur que la victime a décidé de son propre chef de quitter l’hôpital alors que le médecin de garde lui avait demandé d’attendre que la salle où il avait accueilli des cas suspects de Covid-19 soit désinfectée avant de le prendre en charge.



« Le malade et son accompagnant ont pris la décision de rentrer. Ils ont même dit au médecin qu’ils allaient revenir lundi matin pour se faire soigner, précise Fall. C’est sur le chemin du retour que le malade est finalement décédé. »



Abdoulaye Fall pourrait être amené à répéter ces explications devant la justice. Car, renseigne L’Obs, la famille de la victime a demandé au procureur de la République d’ordonner l’ouverture d’une enquête, de convoquer le directeur de l’Hôpital et le médecin de garde.



En attendant de voir si cette affaire connaîtra ou pas une suite judiciaire, le journal du Groupe futurs médias souffle que les populations de Kadior, le quartier où habitait Tidiane Diallo, prévoient de se faire entendre dans les rues de Ziguinchor.

