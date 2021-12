Etudiante décédée à la Faculté de Droit: Voici ce qui s'est passé !

Etudiante en Licence 3 Droit Public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diiop de Dakar, Oulimata Dia avait fait un malaise ce mercredi, lors des épreuves de Droit international public. Elle a finalement rendu l’âme ce jeudi, regrette Pape Abdoulaye Touré.



“ On ne peut exprimer notre triste car, elle était parmi les nôtres. Nous ne pouvons que prier pour le repos en paix de son âme, Qu’ALLAH l’enveloppe dans Sa Miséricorde et l’accueille dans Son vaste Paradis FIRDAWSI Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à toute la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD, à tous ses camarades d’amphi ainsi qu’à toute la communauté universitaire ”, a-t-il ajouté.









Avec Senegal Direct