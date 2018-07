Eumeu Sène- Bombardier : Ibra Mbaye, technicien (Fass) livre la clé du combat

Ibra Mbaye, technicien de l’écurie Fass explique comment Bombardier et Eumeu Sène doivent se comporter chacun en ce qui le concerne pour espérer remporter la victoire. Les deux lutteurs s’affrontent aujourd’hui au stade Léopold Sédar Senghor.



" Bombardier est poids lourd qui est mobile, parce qu’il s’entraîne correctement. Souvent, on dit que Bombardier n’est pas technique, mais c’est une erreur de le penser. C’est sa mobilité en tant que lourd qui l’induit parfois en erreur. Mais depuis qu’il a compris qu’il n’a pas besoin de suivre le rythme de ses adversaires et que c’est lui est vivace et très malicieux, Bombardier a été patient et a réagi au bon moment. S’il reconduit la même stratégie que face à Modou Lô, il posera tous les problèmes du monde à Eumeu Sène. La clé pour lui, c’est de poser un écran à Eumeu Sène et surtout, d’éviter de l’attaquer à l’emporte-pièce.



Bombadier ne doit pas s’emporter, même s’il prend un coup. S’il reste serein et patiente, rien ne peut l’ébranler. Eumeu Sène mettra tout ce qu’il a dans ce combat, parce qu’il a longtemps trimé et n’a besoin que de ce trophée pour couronner sa carrière. Eumeu Sène doit éviter d’être l’axe de Bombadier, qui est difficile à manœuvrer. Il (Eumeu Sène) doit mettre de la rapidité dans ses mouvements pour contourner Bombardier. C’est la seule façon de le prendre à défaut. S’il parvient à le ceinturer, il peut le terrasser, parce qu’il est puissant. "