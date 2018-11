Eumeu Séne à Balla Gaye 2: « Même si je dois manger du sable, je ne vais plus le croiser »

Le nouveau roi des arènes Eumeu Séne est catégorique sur un éventuel combat avec Balla Gaye 2. Il l’a dit qu’il ne lutterait plus avec lui, informe le quotidien Sunu Lamb. « Je compte respecter ma parole. Même si je dois manger du sable, je ne vais plus croiser Balla Gaye 2. Je veux que ça soit clair. C’est une décision irrévocable », dixit l’enfant de Pikine qui ne refuse pas de croiser Modou Lô ou Tapha Tine. Pour rappel, Eumeu Séne a battu Balla Gaye à deux reprises.



En ce qui concerne son combat avec Gris Bordeaux, le leader de l’écurie Tay Shinger s’explique : « la morale interdit mon combat contre Gris même si, en un moment donné, son encadrement émettait une autre opinion. Ce qui me lie avec Bordeaux est plus fort que ce que les gens pensent. Gris est un ami, un frère ».



