Eumeu Sène à Bombardier: « Je vais le battre et remettre la ceinture à Balboa »

Lundi 14 Mai 2018

Présent samedi dernier à Fatick pour soutenir son coéquipier Tyson 2 qui affrontait Assurance, Eumeu Sène soutient qu’il va battre le B52 de Mbour et remettre la ceinture à Balboa, écrit-on dans Sunu Lamb.



« Tout ce que je peux dire, Bombardier n’est pas un champion. Sa victoire contre Rocky Balboa ne m’ébranle point. Je ne suis pas un peureux et je vais le lui montrer lorsqu’on se fera face. Cette ceinture remportée contre Rocky Balboa vient de la friperie. Le jour de notre confrontation, je vais le battre pour ensuite remettre la ceinture à Balboa », soutient "le fou" de Tay Shinger.

