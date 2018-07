Eumeu Sène à Bombardier: « je ne suis pas un peureux »

Bombardier et Eumeu Séne se sont fait face samedi à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) de Colobane.



Une journaliste a fait remarquer à Eumeu Sène que ses multiples déplacements et sorties médiatiques semblent cacher une peur bleue. La jeune consoeur a signifié à l’adversaire du Roi des arènes, qu’il se cache derrière tout ça pour tenter d’évacuer sa peur ou son stress.



Choqué, le lutteur de l’écurie Tay Shinger a répliqué qu’il n’est pas un peureux. Mieux, il a expliqué qu’il n’a disputé que des combats choc.











