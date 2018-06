Eumeu Sène égratigne le Roi des Arènes : “ Je suis plus fort que Bombardier”

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juin 2018 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Eumeu Sene veut en découdre avec Bombardier. Et, il s’y prépare ardemment même si la date de son combat avec le Roi des Arènes n’est pas encore fixée. Il s’est confié au quotidien sportif, « Sunu-Lamb » dans lequel, il n’a pas manqué de titiller son adversaire. « Je ne suis pas léger certes mais je suis plus rapide que Bombardier » dit-il.



« Je n’ai rien à envier à Bombardier. Il a deux mains comme moi. Au Sénégal, les gens confondent volume et force physique », ajoute le lutteur de Pikine, allusion faite au poids de son adversaire.



Le tombeur de Balla Gaye 2 va plus loin et déclare qu’il même « plus fort physiquement » que son adversaire. « Ce sera un combat disputé de bout à bout, sur tous les plans, encore une fois : lutte, bagarre et force physique, je n’ai rien à éviter de Bombardier. Il ne peut m’être supérieur sur aucun plan. Je suis plus fort physiquement », dira-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook