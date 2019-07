Eumeu Sène s'est "réveillé" : «Je ne savais pas ce qui s’était passé» Eumeu Sène a tenu à rassurer ses fans, vingt et quatre heures après avoir été terrassé par Ko face à Modou Lô qui s’est adjugé le titre de roi des arènes

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Je veux rassurer mes fans. Je me porte bien», a-t-il affirmé d’emblée face aux rumeurs qui faisaient état de son internement dans une structure hospitalière de la place. «c’est vrai que sur le coup, je ne savais même pas ce qui s’était passé. c’est après que j’ai demandé à mon frère qui m’a dit que Modou lô m’avait battu par Ko. Je tenais à le féliciter et à féliciter tous les habitants des parcelles. C’est le sport, c’est comme ça. je ne savais pas que les choses allaient se passer ainsi quand je quittais chez moi pour venir au stade. je tenais encore à féliciter Modou lô qui est un frère mais

aussi rassurer tous mes ans »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos