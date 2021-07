Euro 2020 : Christian Eriksen invité pour la finale! Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Si le Danemark, qui s'apprête à affronter l'Angleterre demain mercredi (19h00) en demi-finale, ne remporte pas l'Euro 2020, les partenaires de Christian Eriksen auront malgré tout le goût de la victoire à la bouche. ESPN nous apprend ce mardi que l'UEFA a invité le joueur de 29 ans et sa femme à venir assister à la finale de l'Euro 2020 dimanche, à Wembley (Londres). Le média précise que l'instance dirigeante du football européen et organisatrice de ce tournoi a également convié le personnel médical ayant sauvé la vie à Eriksen directement après son malaise cardiaque. À défaut de le revoir sur la pelouse, les supporters danois pourraient se consoler en voyant leur meneur de jeu sain et sauf, en tribunes. Christian Eriksen n'a pas encore confirmé sa présence à l'UEFA. Le milieu de terrain offensif de l'Inter Milan, victime d'un malaise cardiaque lors de la première journée face à la Finlande à Copenhague, va aujourd'hui beaucoup mieux. Et le plus important est bien là. Christian Eriksen a depuis rendu visite à ses partenaires, qui réalisent un Euro sensationnel, probablement galvanisés par cet épisode terrifiant.



Source : Source : https://www.lasnews.info/euro-2020-christian-eriks...

