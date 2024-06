Euro 2024 : L’Espagne signe un 3/3, la Croatie au bord de l’élimination !

L'équipe d'Espagne a remporté ses trois matches de groupe, se qualifiant ainsi sans difficulté pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Bien que n'ayant pas livré une prestation étincelante lors de leur dernier match contre l'Albanie, les Espagnols ont réussi à s'imposer

(1-0) grâce à Ferran Torres.De leur côté, les Albanais sont éliminés de la compétition.



Dans le match opposant l'Italie à la Croatie, le résultat était long à se décider. Les Croates avaient pris l'avantage grâce à un but de Luka Modrić (1-0), mais les Italiens sont parvenus à égaliser à la 98e minute (1-1), par l'intermédiaire de Mattia Zaccagni.



Ce but de la Squadra Azzurra leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que la Croatie ne compte que 2 points et se retrouve dans une position délicate pour espérer terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Euro-2024-L-Espagne-sign...