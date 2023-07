Europe-Football :Stéphane Badji va rejoindre l’Olympiakos Nicosie Le milieu offensif sénégalais Stéphane Badji, de retour en avril dernier dans son club formateur, le Casa-Sports de Ziguinchor (élite sénégalaise), après un périple de plusieurs années en Europe, va s’engager avec l’Olympiakos Nicosie et retrouver de nouveau les pelouses européennes, a appris l’APS d’une source proche de l’équipe-fanion de la capitale du sud du Sénégal.

Stéphane Badji, 32 ans, va jouer son dernier match avec le Casa Sports, ce dimanche, contre le Stade de Mbour au stade Aline Sitoë Diatta, pour le compte de la 24e journée de la Ligue 1 de football.



Il s’était engagé avec le Casa-Sports pour une saison, en avril dernier, onze ans après son départ de son club formateur pour l’Europe. Il a rejoint d’abord le club norvégien de Sogndal Fotball, en 2012, avant de signer la saison suivante en faveur de Brann Bergen, dans le même pays.



Badji est également passé par Istanbul Bashakshir (Turquie), le RSC Anderlecht (Belgique), club qu’il quitte après un titre de champion de Belgique en 2017. De retour dans le championnat turc, il s’engage avec Kayserispor puis Bursaspor, avant d’atterrir en Bulgarie où il rejoint Ludogorests Razgrad.



Stéphane Badji a par ailleurs joué avec l’équipe olympique du Sénégal en 2012. Il a été ensuite coopté chez les séniors pour un total de 21 sélections avec les Lions en trois ans.



Il a participé à la Coupe d’Afrique des nations de 2015 organisée en Guinée équatoriale. Sa dernière sélection en équipe nationale remonte à septembre 2015.



Avec le Casa-Sports, le natif de Ziguinchor a été vice-champion du Sénégal en 2009 et a remporté la Coupe du Sénégal en 2011 et la Coupe de la ligue en 2010.

APS



