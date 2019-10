Évacuation de Karim Xrum Xax en Allemagne : ses camarades ont collecté 10 millions FCFA L’activiste Karim Guèye, alias Karim Xrum Xax est finalement évacué en Allemagne pour des questions sanitaires après deux opérations ratées au Sénégal.

Ses amis des mouvements Nittu Dëgg et Frapp/France dégage ont toutefois, dû procéder à une collecte de fonds qui leur a rapporté 10 millions FCFA pour évacuer leur camarade en Allemagne afin qu’il puisse subir une nouvelle opération. Toutefois, ses camarades ont refusé certaines aides malgré le besoin.

C’est ce qu’ils ont déclaré en conférence de presse ce lundi matin, soulignant que cette somme servira aux frais d’évacuation et eux premiers soins en Allemagne. Ce qui veut dire que la collecte reste ouverte pour d’éventuels soins supplémentaires.

Toutefois, ils ont annoncé une manifestation devant le ministère de la Santé, prochainement, pour dénoncer la très mauvaise qualité de la prise en charge médicale au Sénégal.



