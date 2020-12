Evacuation de Pape Bouba Diop: Ce que Macky Sall avait voulu faire avant... Le frère de Pape Bouba Diop a révélé que le président de la République avait demandé qu'on cherche un avion médicalisé rapidement, pour évacuer Pape Bouba Diop au Sénégal, après l'intervention de El Hadji Diouf et cela devait se faire dans la semaine, mais...

Selon le frère du défunt, " sa maladie a commencé en septembre 2017. Il était en vacances au Sénégal et c'est ici qu'il avait commencé à perdre l'usage d'un de ses bras "", a-t-il témoigné.



Pape Bouba Diop était sur fauteuil roulant depuis un an . " Il avait aussi l'autre bras qui lui faisait mal. Après, c'était les pieds, son cerveau et il avait fini par perdre l'usage de la parole ", affirme son frère. Il ajoute: " il entendait, mais ne pouvait parler. dans sa tête, il se disait que s'il arrive au Sénégal, il allait guérir ".



C'est ainsi qu'il a dit aussi que le président de la République voulait le faire évacuer à Dakar, après l'intervention de El Hadji Diouf, une évacuation prévue pour cette semaine. Mais...



