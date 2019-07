Evacuation des eaux après la première pluie : Lansana Gagny Sakho, Directeur de l’Onas dénonce le comportement des populations

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

L’évacuation des eaux de pluies dans la capitale sénégalaise après la première pluie de la nuit de mercredi à jeudi pose problème. Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho point un doigt et accuse le comportement de certains citoyens sénégalais.



« Il y aura des flaques d’eaux après chaque pluie. L’Onas peut garantir que l’assainissement est bien fait Le problème est lié aux comportements des Sénégalais. J’invite à un changement de comportement », a signalé le DG de l’Onas, Lasana Gagny Sakho sur les ondes de la Rfm.



D’après le Directeur, il a été constaté des vols de plaques et les bassins transformés en dépotoirs d’ordures. L’Etat a fait des investissements très importants, constate-t-il, pour régler les problèmes d’assainissement. Mais, promet que son Institution va davantage travailler pour résoudre les difficultés. « Des équipes de l’Onas, ainsi que l’Ageroute, travaillent dans le programme de lutte contre les inondations sont dans quelques zones pour évacuer des eaux de pluie », a-t-il révélé.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos