Evacuation en Allemagne: Macky Sall prend en charge le voyage et le traitement de Daby Fouladou Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Daby Baldé Fouladou implorait le Chef de l'Etat de l'évacuer en Allemagne pour des soins, suite à une attaque d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Mame Boye Diao, sur sa page a confirmé que le Président Macky Sall a acquiescé à la demande de Daby.

Suite à son appel de détresse en direction du Président de la République pour son évacuation en Allemagne, Son Excellence Macky SALL a décidé de prendre en charge entièrement les frais de voyage et de traitement médical de Daby Baldé.



Une très bonne nouvelle pour notre icône.

Le dossier est éminemment pris en main par le Ministre Mor NGOM et moi même en tant que édile de la commune de KOLDA.



Nous devons au plus vite nous occuper des formalités administratives.

Merci beaucoup à Son Excellence au nom de tout le FOULADOU.

