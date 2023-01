Evadé de la prison de Bignona depuis plus d’un an : Le fugitif arrêté à Kolda ! Les éléments de la police urbaine de Kolda ont mis la main sur un détenu qui s’était évadé de la prison de Bignona depuis 17 mois, maintenant.

D’après iGFM qui livre l’information, le fugitif était un apprenti-chauffeur condamné à 6 mois de prison, pour vol depuis le 26 aout 202. Il avait escaladé le mur de la Maison d’arrêt et de correction pour prendre la poudre d’escampette.



Puis, il est allé se cacher à Saré Kémo, un quartier de Kolda. Mais, selon la Rfm, suite à des renseignement fournis, les éléments de la police urbaine de Kolda mettront la main sur lui.



L'homme sera mis à la disposition de la brigade mixte de Kolda, avant d’être acheminé à Bignona.



