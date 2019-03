Évadé de prison: Boy Djinné connaîtra son sort le 16 avril à venir

Baye Modou Fall, alias Boy Djinné et son co-accusé, Mamadou Sow vont être éldifiés sur leur sort le 16 avril prochain. Le tribunal des flagrants délits de Diourbel en a décidé ainsi.



Poursuivis pour évasion de prison, les deux prévenus ont comparu devant la barre ce mardi. Seulement, le tribunal a requalifié les charges. Et, il n’a retenu que le délit d'évasion, tout en disqualifiant l'association de malfaiteurs contre les deux prévenus.



Le procureur a requis « l'application de la loi ». Ce qui semble indiquer que Boy Djinné et son camarade sont loin d'être tirés d’affaire. Reconnus coupables d'évasion de prison, l'application des dispositions de l'article 215 et suivants, pourrait leur coûter au moins six mois de prison ferme.



A retenir que l’histoire de l'évasion de Boy Djinné et Mamadou Sow a débuté le 20 janvier 2016. Mais, son acolyte fugitif a été interpellé quelques semaines après son évasion. Boy Djiné était placé sous mandat de dépôt le 05 mars 2018.



Son avocat, Me Serigne Diongue a plaidé ce matin, pour une application bienveillante pour Boy Djinné qui, à cause de son passé carcéral, a fait les frais d'une injustice.



