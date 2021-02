Evaluation de la situation des travailleurs dans les entreprises : Macky Sall veut disposer du rapport avant la fin du mois de février

Le président de la République demande au ministre du travail et du dialogue social, de lui présenter, à la fin du mois de février 2021, un rapport général sur le dialogue social et la situation des travailleurs dans les entreprises, un an après l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. C’est en Conseil des ministres de ce mercredi 17 février qu’il a donné l’instruction au ministre Samba Sy.



Dans la même lancée, le chef de l’Etat n’a pas manqué de rappeler au ministre du travail et du dialogue social, l’urgence d’évaluer l’état de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales et de préparer, en relation avec le Haut conseil du dialogue social, des rencontres sectorielles en perspective de la fête du 1er mai 2021, (fête du travail).

