Evaluation des Locales : «Le Ps reste la deuxième force politique après l’Apr», se réjouit Serigne Mbaye Thiam

Le Parti Socialiste (Ps) a tenu la réunion du bureau du secrétariat exécutif du Parti Socialiste. Cette rencontre avait pour objet de faire une première évaluation de sa participation aux élections territoriales du 23 janvier dernier.



«Nous allons réunir une commission du comité central, qui va aller plus au fond dans l’évaluation et qui va recueillir les points de vue au niveau de la base», a dit Serigne Mbaye Thiam, qui précise que cette réunion n’est qu’une «ébauche».



À l’en croire, le Ps est parti à ces élections avec trois types de listes : des responsables socialistes qui sont allés sous la bannière de Benno bokk yaakaar, des responsables socialistes qui sont allés sous la bannière du Parti socialiste, et ceux qui sont allés sur des listes de coalitions, autrement dit des listes parallèles.



«A l’évaluation, on se rend compte que le Ps a perdu des positions en termes de communes. À l’issue de ces élections, on a 23 communes pour lesquelles il y a des Socialistes à la tête, mais il y a des centaines de communes où les Socialistes sont dans les bureaux des conseils», a constaté Serigne Mbaye Thiam.



Pour lui, le Ps a également gagné trois départements où les Socialistes sont à la tête et présents dans des bureaux des départements. «Au total, si nous raisonnons stricto sensu, en termes de parti politique, pas en termes de coalitions, et en termes de collectivité locale où des Socialistes sont à la tête, tous partis politiques confondus au Sénégal, après le parti Apr, c’est le Parti socialiste qui est la deuxième force politique», a-t-il affirmé.



Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades jugent que ces résultats sont «satisfaisants», même s’ils peuvent mieux faire. «Dans le cadre de l’évaluation, nous allons faire une analyse globale et plus ouverte à l’ensemble des camarades du parti Socialiste et des militants des bases», a annoncé Serigne Mbaye Thiam.

Bes Bi