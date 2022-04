Evaluation des élections territoriales de janvier 2022 : La coordination régionale de Dakar de l’AFP, livre son diagnostic

Sur le premier point, les camarades de l’AFP ont analysé les résultats obtenus lors de ces scrutins et ont constaté le recul du parti, notamment en ce qui concerne le nombre d’élus et au demeurant, l’absence d’un seul membre de l’AFP à la tête des exécutifs locaux de la région de Dakar.



Les camarades ont, après des échanges approfondis, situé à deux niveaux principaux, cette contre-performance.



Au niveau interne d’abord, les camarades sont allés en ordre dispersé lors de ces élections, en l’absence de démarches concertées initiées à la base comme par le passé.



Au niveau externe, les camarades ont relevé le manque de concertation à la base lors des investitures au sein de la coalition BBY, entre les partenaires et les alliés et la portion congrue réservée à l’AFP lors des investitures, ce qui a contribué au recul des positions de l’AFP, situation qui ne traduit pas fidèlement la représentativité de l’AFP dans les collectivités territoriales.



Au total, sur les 3 maires investis par BBY au titre de l’AFP, aucun n’a été élu, ce qui a aussi accentué la faiblesse de la représentation du parti au sein des collectivités territoriales.



Avec ces résultats qui risquent d’être lourds de conséquences, la région de Dakar en ce qui la concerne, a décidé de reprendre l’initiative pour remettre le parti sur orbite à Dakar, dans l’optique des Législatives.



Ainsi, la région de Dakar va dans le court terme, tenir une Assemblée générale de remobilisation pour une animation permanente de ses instances. En outre, la région, dans ses différentes composantes, a lancé un appel à l’ensemble des camarades de Dakar, pour une prise de conscience des enjeux actuels pour leur parti, l’AFP, notamment au sein de Benno Bokk Yakaar.



Tout en réitérant leur appartenance sans ambiguïté à la coalition Benno Bokk Yakaar, la région de Dakar appelle tous ses responsables à assumer totalement leur part de travail dans le processus de collecte des parrainages, pour montrer si besoin est, la valeur de l’engagement de l’AFP dans la lutte pour sa reconquête, après avoir tiré tous les enseignements des dernières Locales.



L’AFP, région de Dakar, rappelle par ce biais, que la priorité aujourd’hui est la reprise de l’initiative pour repositionner le parti dans une dynamique gagnante.



Concernant le second point de l’ordre du jour, la coordination après avoir écouté le Professeur Maouloud Diakhaté, a validé les termes de référence de la commission scientifique, qui avait été mise en place pour préparer l’Assemblée générale de la région.