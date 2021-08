Evaluation du dispositif de lutte contre les inondations: Serigne Mbaye Thiam en visite de sites Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a visité hier le dispositif de lutte contre les inondations dans le département de Keur Massar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Il était en compagnie du gouverneur de la région de Dakar, du préfet de Keur Massar, du sous-préfet de Jaxaay, du Général Seck de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), du Directeur général de l’ADM, du Directeur général de l’Onas, du directeur de l’Assainissement, du Directeur régional de l’Ageroute, des entreprises HENAN CHINE, CSTP et SAHE qui exécutent les travaux.



La délégation ministérielle a visité plusieurs sites, notamment le terrain de l’Unité 09 de Jaxaay, Almadies, le bassin de l’Unité 27, le bassin de Aladji Pathé, la cité Camille Basse, etc.



