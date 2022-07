Evasion de Pape Mamadou Seck: Attention au syndrome Khadim Bousso !

Affaire Khadim Bousso ! Pour avoir été au cœur de cette triste histoire en sa qualité de journal d’investigations, « Le Témoin/Hebdo » devenu quotidien semble être mieux placé pour vous dire que l’affaire Pape Mamadou Seck risque de connaitre le même sort que celle du défunt Khadim Bousso. Il est vrai que comparaison n’est pas raison. Mais Pape Mamadou Seck s’est évadé dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances que le marabout Khadim Bousso c’est-à-dire après emprisonnement puis transfert au Pavillon Spécial de l’hôpital Le Dantec. Justement c’est de cet hôpital-prison que l’homme d’affaires Khadim Bousso s’était évadé en 2003 après avoir été condamné à deux ans de prison ferme pour abus de confiance et banqueroute organisée relative à une somme 2 milliards cfa qu’il devait à la Bicis.



Profitant des visites qu’il recevait, Khadim Bousso avait pris la fuite pour aller se réfugier à Touba. Après moult tergiversations, l’État s’était décidé à le ramener en prison lorsque le khalife général avait expressément indiqué qu’il ne protégeait pas le fugitif. Pour que force reste à la loi, les éléments de la Dic et de la Bip avaient été actionnés pour aller cueillir le fugitif dans sa maison située à Touba. Ayant senti la présence des policiers, Khadim Bousso s’était suicidé par balle. Oui, « Le Témoin » vous confirme qu’il s’est bel et bien donné la mort. Souhaitons seulement qu’une éventuelle « tentative » d’arrestation de Pape Mamadou Seck ne vire pas au drame.

