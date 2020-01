Evasion et vol : Boy Djinné bientôt jugé Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, sera bientôt jugé. C’est en tout cas ce que révèle L’OObservateur, soulignant que le doyen des juges, Samba Sall, a bouclé son dossier relatif à une évasion de Rebeuss et un vol à la Sodida. Le juge d’instruction a, en effet, signé l’ordonnance de renvoi de son procès devant la Chambre criminelle, le 23 janvier dernier, selon la même source. Poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion, commis la nuit avec usage et escalade, détention d’arme et de véhicule, évasion et usurpation d’identité, Boy Djinné avait menacé de faire une grève de la faim pour exiger d’être jugé.

