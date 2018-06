En mai dernier, Onze Mondial a, comme chaque année, permis à ses lecteurs d’élire le Onze d’Or de la saison 2017-2018. Vous avez été plusieurs milliers à voter. Et VOUS avez choisi Lionel Messi. Vous avez également sacré le travail de Zinédine Zidane, désigné meilleur coach.



Notre numéro collector « Onze d’Or 2018 » est actuellement en kiosque.



LIONEL MESSI, DE L'OR EN BARRE

« Rendre à César ce qui appartient à César ». Sacré en 2009, 2011 et 2012, Lionel Messi a récupéré cette saison son titre. Vraisemblablement vexé d’être devancé par son adversaire de toujours, Cristiano Ronaldo, l’an dernier, « La Pulga » a (encore) élevé son niveau de jeu. Des performances qui lui ont permis de remporter la Liga, la Coupe du Roi et… le Onze d’Or, grâce à vos nombreux votes ! Le numéro 10 du FC Barcelone totalise 28,6 % des votes. L’international argentin devance de peu LA révélation de cet exercice 2017-18, l'Égyptien Mohamed Salah. Le tenant du titre, CR7, paie, sans aucun doute, l’éclosion de l’idole d’Anfield. Derrière le trio de tête, Luis Gustavo, Gianluigi Buffon, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé se tirent la bourre. L’homme qui a coûté 180 millions d’euros au PSG était le seul et unique représentant français dans notre liste de onze nominés. Le gamin de Bondy termine à une honorable 7 ème place. Malgré leurs bonnes performances respectives, Sergio Ramos, Sadio Mané et Harry Kané finissent avec de très faibles scores. Robert Lewandowski ferme la marche avec… 0,1% des votes !



CLASSEMENT « MEILLEUR JOUEUR » 1.Messi : 28,6%

2.Salah : 26,3 %

3.Ronaldo : 18,1%

4.Gustavo : 7,4

5.Buffon : 5,8

6.De Bruyne : 4,9%

7.Mbappé : 4,8%

8.Ramos : 2,1%

9.Mané : 1,4%

10.Kane : 0,5%

11.Lewandowski : 0,1%



ÉQUIPE TYPE ONZE D’OR

ZINÉDINE ZIDANE, LÉGENDE A PLUS D’UN TITRE

Comme la saison dernière, Zinedine Zidane a été élu au « suffrage universel ». Avec plus de 50% des votes à sa cause, ZZ a remporté haut la main son second « Onze d’Or du meilleur entraîneur » de suite, lui déjà sacré à trois reprises en tant que joueur. Et pourtant, le technicien français avait des clients face à lui dont un certain Jürgen Klopp parvenu à rendre ses lettres de noblesse à Liverpool, un club disparu de la carte de l’Europe avant son intronisation. Pep Guardiola pointe à la 3ème place. Le Catalan n’a étrangement cumulé que 11,1% des voix. Le boss de City est « mal payé » au vue de la saison réalisée historique par son équipe en Premier League. Auteur du doublé Coupe–championnat pour sa première année avec le Barça, Ernesto Valverde aurait également pu prétendre à mieux. Face au travail colossal réalisé par ses concurrents, Jupp Heynckes ne pouvait guère espérer mieux que le dernier strapontin. Soyons clair : aujourd’hui, personne ne peut rivaliser face à Zizou qui vient de soulever pour la troisième fois consécutive la Ligue des Champions. Désormais la question est la suivante : Zinedine Zidane est-il déjà l'un des plus grands personnages de l’histoire du football ?



CLASSEMENT « MEILLEUR ENTRAÎNEUR » 1.Zidane : 51,4%

2.Klopp : 28,9%

3.Guardiola : 11,1%

4.Valverde : 6,8%

5.Heynckes : 1,8%



ÉQUIPE TYPE ONZE D’OR

Au choix, soit les lecteurs de Onze Mondial sont conservateurs, soit les 7 joueurs réélus dans l’équipe type du Onze d’Or 2016-2017 ont tout simplement poursuivi sur leur lancée et confirmé. Les deux solutions se valent. Mais privilégions le sportif et optons pour la seconde. Pour la énième fois et pour sa dernière pige avec la Juve, Gianluigi Buffon a tiré son épingle du jeu en se montrant opérationnel lors des grands rendez-vous de la Vieille Dame. Il récolte logiquement 43% des votes.



Juste devant « Gigi », on retrouve, sans surprise, Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid a été l’un grand artisan de la 13ème C1 remportée par son équipe. Critiqué pour avoir blessé Mohamed Salah lors de la finale, l’Espagnol demeure malgré tout intouchable quand il s'agit d'établir un onze de rêve. Tout sauf une surprise, le Français Samuel Umtiti, en constante progression depuis sa signature au Barça, l'accompagne en charnière centrale. Une récompense pour sa régularité et son leadership. Comme l’an dernier, Marcelo et Dani Carvajal ont été plébiscités pour occuper les couloirs. Quoi de plus normal ?



Dans l’entrejeu, les deux milieux de terrain désignés se nomment Toni Kroos et N’Golo Kanté. Luiz Gustavo n’était pas loin, mais s’est fait doubler sur le gong par le premier cité, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions avec la Maison Blanche. Concernant « NG », un peu moins en verve que l’an dernier, son activité et sa capacité à couvrir toute la largeur du terrain ont vraisemblablement convaincu les votants.



À l’animation, la Belgique ne perd pas au change. Élu la saison dernière, Eden Hazard a cédé sa place de numéro 10 au profit de Kevin De Bruyne. Le maître à jouer de Manchester City a été chargé par les fidèles de Onze Mondial d’alimenter en ballons Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo et le grand heureux vainqueur de l’année : Lionel Messi. Un trident de rêve qui a marché sur l'eau et sur les adversaires. Merci à vous pour vos votes et à l’année prochaine !