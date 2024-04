Evénements de 2021 à 2024 : Alioune Tine préconise l’érection d’un mémorial, pour « les morts pour la démocratie »

Eriger un mémorial pour les morts pour la Démocratie comme phase primaire symbolique de la réparation des victimes

Pour ne pas oublier et effacer de nos mémoires ce qui s’est passé entre 2021 et 2024, pour que nous puissions de nouveau remonter la pente et restaurer la démocratie, il faut marquer cette séquence historique sombre, au cours de laquelle des vies ont été sacrifiées, pour que notre société et notre démocratie tiennent encore. Il faut ériger un mémorial dédié à tous les morts de ce combat pour la démocratie. Il faut le faire pour ne jamais oublier et ne plus jamais recommencer

c’est la première et la plus importante des phases de la Réparation des victimes, c’est une réparation politique et symbolique. La marque qu’on ne doit plus oublier ni revenir en arrière sur des transgressions qui menacent la vie, l’Etat, la Nation, la cohésion nationale, les libertés fondamentales, les droits humains, la démocratie, l’Etat de droit

on pourrait retomber sur ces errements dans un contexte national, régional et international qui change très vite, avec de nouvelles menaces et de nouvelles tentations. Il nous faut bien marquer cette phase de notre histoire politique. Mettre en place immédiatement la Commission Paix, Vérité, justice, Réconciliation, Pardon et Réparation des Victimes