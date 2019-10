Éventuel 3e mandat de Macky Sall : « le doute est renouvelé », selon Abdourahmane Sow Le débat sur l’éventuel 3e mandat du Président Macky Sall a été relancé, hier, par le député socialiste Cheikh Seck. Invité de l’émission "Grand Jury" de la RFM, hier, le maire de Ndindy a laissé entendre que « l’opposition a validé le 3e mandat de l’actuel chef de l’Etat, en refusant de voter pour le référendum limitant le nombre de mandats à 2 ». Suffisant pour relancer le débat sur la question.

Réagissant à ce sujet sur la RFM, Abdourahmane Sow de Cos M23, a déclaré que « le doute est renouvelé » avec cette sortie, qui, a-t-il ajouté, « ne vient pas de n’importe qui ».



Et d’avertir, « il est temps que le Président soit clair et précis sur ce dossier une bonne fois ».

Pour sa part, le conseiller politique du président de la République, Luc Sarr, a indiqué que ce débat n’est nullement d’actualité. « La préoccupation exclusive du chef de l’Etat est de réussir son quinquennat et de créer les conditions d’une société apaisée à travers le dialogue national », a-t-il déclaré sur la même chaîne.

