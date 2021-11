Eventuel refus de comparaître de Barthélémy Dias / Me Malick Sall: « Le Tribunal a la possibilité de statuer en l’absence de la personne » Après le renvoi de son procès en appel, lié à l’affaire Ndiaga Diouf, le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias a déclaré qu’il ne mettra plus ses pieds au Tribunal pour répondre sa convocation, fixée au 1 er décembre 2021. Mais le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall a réagi sur ces propos tenus par le candidat de "Yewwi Askan Wi" à la ville de Dakar. Selon le ministre, le tribunal a la possibilité de statuer en l’absence de la personne et de rendre sa décision.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021

« Barthélémy Dias est un citoyen comme tout le monde et la justice fera ce qu’elle doit faire dans des cas pareils. Je peux vous assurer que la justice fera ce qu’elle doit faire. Dans n’importe quel procès, dès l’instant qu’une partie a été convoquée régulièrement et que la partie ne comparaît pas, le tribunal a la possibilité de statuer en l’absence de cette personne-là et de rendre sa décision », a expliqué le Garde des Sceaux.



Mais avant d’en arriver là, le ministre de la Justice a conseillé à Barthélémy Dias de déférer à cette convocation, pour dit-il, permettre à ses avocats de plaider.



« Et, maintenant si le tribunal rend sa décision, il a la possibilité de l’exécuter. Mais si j’avais un conseil à donner à Barthélémy Dias, c’est qu’il vienne assister à son procès et qu’il puisse être défendu par ses avocats. Et ces derniers ne pourront pas plaider ce jour-là si Barthélémy Dias n’est pas présent.



Je suis sûr qu’il fait juste dans la menace. Mais, il va se présenter le 1er décembre prochain. En tout cas, cela n’entrave en rien l’action de la justice », a souligné Me Malick Sall. Ce dernier s’exprimait en marge de la cérémonie de remise de chèque du ministre de la Justice au Bâtonnier de l’Ordre des avocats.



