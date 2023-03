Eventuelle venue d’Alioune Sarr à Ngoundiane : Le Section communale d’Afp dément

Alioune Sarr, démenti par sa propre section communale de Notto Diobass, était supposé venir désespérément chercher refuge dans la Commune de Ngoundiane. Aminé par la peur de l’humiliation, il a fini par envoyer une petite délégation pour maquiller sa quête de titres de journaux affabulateurs.



Alors comment peut-on investir un absent ? Est-il en train d’être enlisé par les roues du carrosse du désespoir ? Pourquoi les titres de journaux affabulateurs ? Comment quelqu’un démenti par sa propre section de Notto Diobass, peut-il se prétendre à une investiture imaginaire dans une localité majoritairement acquise à la cause de Mbaye Dione ? Ce n’est que faire de la bamboula non harmonisée et étaler un mensonge qui ne respecte pas le parallélisme de ses formes mensongères.



La place qui a abrité l’évènement, ne contenait que trois petites mini-bâches avec une présence minoritaire de la population de Samel et de Ngoundiane en général. N’ayant pas pu réussir le pari de la mobilisation escomptée, les organisateurs ont fait recours à un masque d’initiation appelé « MBOOT » en pays sérère, qui n’a pu attirer que les enfants qui étaient sortis pour s’amuser avec.



Cette déclaration de presse ne lie pas la section AFP de Ngoundiane. Cette dernière informe l’opinion nationale et internationale que tous ces propos dépourvus de véracité, ne proviennent pas des fervents militants AFP de Ngoundiane.



Ngoundiane dit NON à Alioune Sarr et réaffirme son engagement auprès de son infatigable fils, Mbaye Dione, qui s’est donné corps et âme pour faire de sa Commune ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Son leadership au niveau de la région n’est plus à démontrer, comme en atteste le succès éclatant de l’Assemblée générale de la coordination régionale de l’Afp, tenue à Niakhène le 25 février 2023. C’est d’ailleurs pour laver cet affront que cette bande d’égarés continue leur entreprise de manipulation vis-à-vis de l’opinion extérieure, c’est peine perdue.



Membre fondateur de l’Alliance des Forces du Progrès, Monsieur Mbaye Dione, tout premier Secrétaire Général du Mouvement national des Jeunes Progressistes, est à l’avant-garde de tous les combats pour une conquête démocratique du pouvoir. Des Locales de 2009 aux législatives de 2022, Monsieur le Maire Mbaye Dione a gagné, dans la Commune de Ngoundiane, toutes les élections avec un score de plus de 60%.



Les scores honorables dont il est crédité, que ce soit sous la bannière de l’AFP ou dans le cadre de Benno Siggil Senegaal puis de Benno Bokk Yakaar, témoignent de la maturité politique d’un homme en phase avec les orientations stratégiques de sa formation politique et avec les aspirations légitimes du peuple sénégalais en général, des populations de Ngoundiane en particulier, à un bien-être.



C’est tout à fait le contraire de Monsieur Alioune Sarr, qui n’a jamais gagné sans coalition une élection à plus de 50% dans la Commune de Notto Diobass. La seule fois où il est parti à des élections sous les couleurs de l’AFP, à la présidentielle de 2012, il a été battu à plate couture par le candidat du Rewmi, alors que Monsieur Mbaye Dione avait fait gagner à Ngoundiane, le candidat Moustapha Niasse à 61%.



Que vaut un homme politique si ce n’est être au service de son pays et de son peuple ? Ses performances électorales difficilement égalables, sont la manifestation authentique d’une prise de position à sa faveur, décidée en pleine connaissance de cause, par l’écrasante majorité de la population de Ngoundiane qui, par le vote populaire, lui témoigne à la fois confiance et reconnaissance.



Poussant le ridicule, Monsieur Alioune Sarr toujours dans sa peur bleue qu’il a toujours nourri du Maire Mbaye Dione, avait parrainé lors des dernières élections municipales, la candidature d’un traître et analphabète qui n’avait enregistré que 3% du suffrage des dignes fils de Ngoundiane et se classant bon dernier de tous les candidats en lice.



Au moment où tous les candidats sérieux à la prochaine élection présidentielle, ont déclaré leur candidature, Monsieur Sarr continue son louvoiement. S’il est vraiment candidat en 2024, qu’il prenne son courage à deux mains, pour se déclarer devant l’opinion nationale et internationale au lieu de manipuler des militants alimentaires, dans des sections du parti pour faire des sorties qui n’engagent nullement les vrais responsables de l’Afp à la base.



Au lieu de justifier les importantes sommes d’argent dépensées dans des assemblées fantoches et dans l’achat de "Une" de journaux, à partir des ressources tirées de son long séjour de 9 ans 9 mois dans différents départements ministériels du régime du Président Macky Sall, par la générosité du Président Moustaphâ, ce Monsieur veut utiliser le prétexte d’un rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds COVID qui l’aurait blanchi et passer sous silence les nombreux scandales notés dans sa gestion des Déclarations préalables d’importation de sucre ou de la bamboula notée dans l’organisation des Salon du Tourisme, dans ces Départements qu’il dirigeait, pour clamer son intégrité.



Pour un Monsieur qui était chômeur jusqu’à sa nomination en 2012 à la Direction générale de l’ASEPEX, il doit justifier devant l’OFNAC, sa fortune qui explique sa prétention à être candidat à une présidentielle dont il n'a même pas eu le soutien de sa propre section de Notto, qui l’a démenti il y a une semaine, à travers une déclaration du Responsable des jeunes de la Section, Monsieur Ismaila Dione.













Fait à Ngoundiane, le 13 mars 2023

Les jeunes de la Section Afp