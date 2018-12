Everton ne veut pas laisser partir Idrissa Gana Guèye

À la recherche d’un milieu de terrain travailleur, le PSG s’intéresserait à Idrissa Guèye. Mais Everton ne serait que moyennement emballé à l’idée de se séparer de son récupérateur.

Face à l’impossibilité de recruter un nom ronflant lors du mercato hivernal autant à cause des contraintes liées au fair-play financier – on parle par exemple d’une somme avoisinant 80 millions d’euros pour chiper De Jong à l’Ajax – qu’en raison du peu de possibilités sur le marché – Liverpool a ainsi immédiatement fermé la porte pour Fabinho –, le PSG s’était rabattu sur des profils plus faisables.



Abdoulaye Doucouré (Watford), Diadié Samassekou (Red Bull Salzbourg), Thiago Mendes (Lille) et Idrissa Guèye (Everton) remplissaient les critères voulus par le champion de France en titre : être accessible d’un point de vue économique (pas plus de 30 M€ d’indemnité de transfert) et éprouver de l’intérêt pour le challenge parisien. Certaines rumeurs évoquaient même des tractations très avancées entre le Sénégalais Guèye et le clan francilien tandis que les Toffees n’y mettraient pas leur veto.



L’affaire pourrait finalement être plus compliquée que ça d’après Sky Sport. Les Anglais ne souhaiteraient pas libérer un élément vital du onze de départ, régulièrement comparé à Ngolo Kanté et à qui il reste quatre ans de contrat. Surtout à un prix aussi dérisoire sur un marché devenu totalement fou. Une mauvaise nouvelle pour les têtes pensantes parisiennes, qui vont devoir trouver une alternative.













