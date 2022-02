Eviter une défaite de BBY aux prochaines Législatives à Thiès : Ce que les femmes de l’APR-Thiès exigent de Macky Sall…. « Les causes de la défaite cuisante de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) aux élections territoriales du 23 janvier 2022 dernier, au niveau de la Ville de Thiès et des trois communes Est, Ouest et Nord, relèvent d’un certain nombre de facteurs liés à la souffrance collective des citoyens, due principalement à la cherté de la vie et au chômage endémique des jeunes».

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Février 2022 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

C’est le constat ressorti de la journée de réflexion organisée par le collège des femmes de l’Alliance pour la République (Apr), à Thiès, consacrée à une analyse pointue de la situation des dernières Locales, dans la ville aux-deux-gares. Pour renverser la tendance, elles ont indiqué au Président Macky Sall la voie à suivre, suite à une analyse exhaustive des résultats.



La peur d’une cinglante défaite aux prochaines élections législatives du dimanche 31 juillet 2022, s’est terriblement emparée du collège des femmes de l’APR à Thiès.



Elles ont, après diagnostic de la défaite dans la cité du rail de la mouvance présidentielle aux dernières élections locales, justifié cette débâcle par les difficultés d’ordre social qui secouent le quotidien des Sénégalais tels que l’emploi des jeunes, la cherté de la vie. Ce bloc de femmes leaders politiques engagées, déterminées à « renverser la tendance et à rayer l’opposition à Thiès », qui s’activent surtout dans le développement, demande au Président Macky Sall, pour une reconquête de la ville rebelle, de se préoccuper davantage du chômage des jeunes et de la diminution des prix des denrées alimentaires, entre autres soucis majeurs.



Ces femmes responsables de base, en contact permanent avec les populations, donc avec leurs réalités, sollicitent la « compréhension » et la « confiance » des hauts cadres de BBY, à Thiès, qui ont des postes de responsabilité au niveau étatique et surtout dans l’APR, afin d’accepter leur main tendue, leur démarche, dans le cadre dune meilleure occupation du terrain, d’une large massification du camp présidentiel.



Aussi, la présidente de ladite structure, Marième Diop Sylla, d’insister sur la « remobilisation des troupes » dans la perspective des prochaines joutes électorales du 31 juillet 2022 », sur « la baisse du prix des denrées alimentaires de première nécessité et la lutte contre le chômage des jeunes ».



Le collège des femmes de l’Alliance pour la République (Apr), à Thiès, tend la main à toutes les femmes de la mouvance présidentielle, dans « l’intérêt de notre parti, l’Alliance pour la République (Apr), de BBY mais également pour rendre plus performant notre compagnonnage avec le ‘’Mburu ak Soow’’ ».



Marième Diop Sylla et ses « sœurs » qui comptent dans les prochains jours descendre sur le terrain, faire du porteà porte en vue de « la massification de la famille politique du Président Macky Sall », se disent « conscientes des erreurs qui nous ont fait perdre les élections locales à Thiès ».



Aussi, elles sollicitent le soutien de tous les responsables de la mouvance présidentielle, pour « aller à la reconquête des cœurs et élargir les bases du camp présidentiel au niveau des trois communes d’arrondissement Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord, et surtout, dans le département ».



Une rencontre au cours de laquelle ces femmes de l’APR, plus que jamais déterminées à « remettre les pendules à l’heure », derrière le Président Macky Sall à qui elles demandent de leur « venir en aide pour espérer vivre dans de meilleures conditions », précisent vouloir faire la politique « autrement », « travailler sérieusement ».















Le Témoin

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook