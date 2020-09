Evolution de la Covid-19 à l’intérieur du Sénégal: Bonne nouvelle, plus aucun cas dans la région de Kaffrine La région de Kaffrine ne compte plus aucun cas de coronavirus, après que 13 patients infectés par le virus ont été testés négatifs et déclarés guéris, selon une source médicale.

« Les derniers contrôles effectués sur les malades sont revenus négatifs, ils ont donc été déclarés guéris. La région de Kaffrine ne compte plus de malade hospitalisé à cause de la maladie à coronavirus », indique un bulletin épidémiologique, selon lequel aucun nouveau cas n’a été enregistré.



La région de Kaffrine comptait 14 cas de Covid-19, détectés à Koungheul (03), Birkelane (2), Kaffrine (6) et Malem Hoddar (3). Treize patients ont recouvré la santé, tandis que le quatorzième a succombé à la maladie.



« Aujourd’hui, aucune nouvelle infection n’a été recensée dans la région de Kaffrine », selon le corps médical régional, qui exhorte les populations locales à faire preuve de vigilance, pour éviter de nouvelles infections.









