Evolutions disparates des indicateurs clés de la BRVM ce 9 septembre 2024.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,055 milliard FCFA le vendredi 6 septembre 2024 à 510,993 millions FCFA ce lundi 9 septembre 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 35,528 milliards, à 9 375,720 milliards FCFA contre 9 411,248 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire se situe à 10 367,837 milliards FCFA contre 10 368,670 milliards FCFA le 6 septembre 2024.



L’indice composite est en baisse de 0,37% à 258,30 points contre 259,27 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il s’est replié de 0,41% à 129,48 points contre 130,01 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,17% à 114,43 points contre 114,63 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,30% à 2 425 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,53% à 1 050 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 1,19% à 2 125 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 0,96% à 20 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,23% à 770 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,61% à 505 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 405 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,97% à 8 000 FCFA).

Oumar Nourou