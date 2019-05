Ex-Maison militaire : le Conseil constitutionnel remplace la Primature L'ex miliaire, devenue Primature va désormais accueillir le Conseil constitutionnel et retourner dans le giron de l'Armée. Ainsi en a décidé le président de la République, selon L'AS. Le poste de Premier supprimé, Mahammad Dionne et ses collaborateurs se préparent, en effet, à quitter les lieux.

