Ex-travailleurs des sociétés dissoutes: Dans une situation compliquée, deux grévistes de la faim ont été évacués à l’hôpital Ça se complique pour les grévistes de la faim des ex-travailleurs des sociétés dissoutes. Il s’agit des ex-travailleurs d’Ama Sénégal, de Sotrac et de la Sias. Deux d’entre eux ont été évacués hier à l’hôpital Talla Diop de Pikine, ex-Dominique. Il s’agit de Bamba Dabo et de Mouhamed Amédine Diallo.

Après quatre jours de diète, leur état de santé s’est détérioré. « Ils ne se sentaient pas bien. C’est pourquoi, nous avons jugé important de les faire évacuer à l’hôpital », explique Madani Sy. Selon le porte-parole du Collectif des sociétés dissoutes, cette situation est très déplorable.



« C’est dommage pour un État qui se respecte. Depuis que ces ex-travailleurs ont entamé la diète, aucune autorité n’est venue s’enquérir de leur situation. Ce qui est déplorable », fustige M. Sy. Pour rappel, ces ex-travailleurs réclament le paiement de leurs indemnités, qui s’élèvent à plus de 12 milliards FCfa, après la dissolution de leurs sociétés



…Un ouvrier l’a échappé belle après l’explosion d’une ligne haute tension.

Les habitants du populeux quartier Pape Sarr, à Guinaw rail Sud, ont vécu un après-midi difficile, hier. Pour cause, le pire y a été évité de justesse. Une ligne haute tension a explosé. Le bilan fait état de plusieurs blessés dont un, dans un état critique. Informés, les sapeurs-pompiers et la police se sont déplacés sur les lieux. Après constat, les blessés ont été évacués à l’hôpital. Il faut relever que depuis quelques jours, des ouvriers procèdent au démantèlement des câbles à haute tension, qui surplombent de nombreux quartiers dans la région de Dakar.











