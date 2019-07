Examen 2019 - Les écoles privées catholiques obtiennent 85.73% au Bac

La Direction de l’Enseignement Catholique de l’Archidiocèse de Dakar a publié hier les résultats obtenus par les écoles privées catholiques du Sénégal, à l’examen du Baccalauréat de l’année 2019. Pour le Bac Sénégalais, le taux de réussite est de 85.73%.



Sur les 13 écoles privées catholiques, l’Institution Notre Dame vient en première position avec un taux de 100%. Sainte Jeanne d’Arc et le Collège Notre dame du Liban viennent en deuxième et troisième position avec respectivement, 98.14% et 98% de taux de réussite. Cinq autres d’entre elles ont obtenu 90% ou plus de réussite. Le Collège Saint-Jean de Nianing occupe la dernière place de ce classement avec un taux de 68.86% de réussite au Bac 2019.



Trois mentions Très Bien ont été obtenues par ces écoles.



Elles sont l’œuvre des Cours Sainte Marie de Hann, d’Anne Marie-Javouey et de l’Immaculée Conception qui en ont toutes eu une. 78 Bien et 364 Assez Bien ont été obtenues par les écoles privées catholiques du Sénégal. Seules deux de ces écoles catholiques avaient présenté des candidats pour le Baccalauréat français. Il s’agit des Cours Sainte-Marie de Hann et de l’Institution sainte Jeanne d’Arc de Dakar. Ces deux établissements ont obtenu respectivement des taux de 92% et de 89.56% de réussite à cet examen pour un total de 83.18%. Elles ont enregistré 5 mentions Très Bien, 29 Bien et 53 Assez Bien.

