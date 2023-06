Examen des opportunités de chaînes de valeur en Afrique de l’Ouest : La Cea et ses partenaires en conclave à Dakar du 12 au 13 Juin

Cet atelier qui sera organisé en partenariat avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeoa) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), vise á examiner et enrichir le projet de rapport de l’étude sur les principales opportunités de chaînes de valeur en Afrique de l'Ouest ; informer et mobiliser les acteurs impliqués, notamment le secteur privé et leur structures faitières au plan régional sur le projet de développement de chaines de valeurs en Afrique de l’Ouest dans le contexte de la Zlecaf.



Il vise également à convenir d’une feuille de route sous-régionale sur la mise en œuvre des recommandations de l’étude et en particulier du développement des chaines de valeurs en Afrique de l’Ouest, en cohérence avec les initiatives de la Cedeao dans ce domaine.



Citant la Banque mondiale, la Cea indique qu’il a été démontré qu'une augmentation de 1 % du commerce par le biais des chaînes de valeur entraîne une augmentation de plus de 1 % du revenu par habitant d'un pays, ce qui représente plus du double du gain de revenu attribué du commerce ordinaire.



Selon les simulations de la Cea , la mise en œuvre de la Zlecaf devrait générer, á l’horizon 2045, un accroissement des échanges intra-Africain de 33,8% (contre seulement moins de 20% en 2020). Cela devrait se traduire par un accroissement des échanges de produits agroalimentaires de 41,1%, industriels de 39,0%, énergétiques et minières de 16,10% et des services de 39.2%.



« Dans l’espace Cedeao, la mise en œuvre effective de l’accord devrait générer plus de gain qu’au niveau régional, soit plus de 32% des gains du niveau continental, notamment en termes d’échange intra-Africain y compris au niveau des filières á fort potentiel de valeur ajoutée, de PIB, de bien-être », rapporte enfin un communiqué de la Cea.



