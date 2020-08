Examen du CFEE, de l’entrée en sixième, du BFEM et du Bac - 285812 candidats dont 53% de filles Les filles prennent le pouvoir, tout est fin prêt selon le ministre Mamadou Diallo. 285812 candidats dont 53% de filles vont subir les épreuves du Cfee et de l’entrée en sixième jeudi et vendredi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, hier, le ministre de l’éducation nationale a rassuré sur l’état des préparations. Selon Mamadou Talla, tout est fin prêt dans les 1700 centres d’examen répartis dans toutes les régions du pays.



Dans chaque centre d’examen, il y a tout le matériel sanitaire (masques, thermo flash, gel) sur place. Des comités de veille sont aussi positionnés pour gérer les cas suspects liés au coronavirus.



L’examen du Brevet de Fin d'Etudes moyennes (BFEM), se déroulera à partir du lundi 14 septembre 2020 avec 177 434 candidats inscrits dont 54% de filles. Ces effectifs sont répartis dans 1 084 centres et 1 212 jurys.



Pour le Baccalauréat prévu à partir du 02 septembre 2020, le nombre d'inscrits est de 155 109 dont 52 % de filles composant dans 496 jurys. Les séries littéraires constituent 81,64% des candidats contre 16,45% pour les Sciences et Techniques et 1, 94 % pour les séries Gestion et Sciences économiques.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos