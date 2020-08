Examens de fin d'année: 9209 candidats au Cfee dans le département de Mbour

L'examen du Cfee et le concours d'entrée en sixième démarrent ce 20 août 2020 sur l’étendue du territoire. Selon LeTemoin dans le département de Mbour, ils seront au total 19209 candidats appelés à plancher sur les épreuves, répartis dans 109 centres d’examen.L’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) Mbour 1, avec 12899 candidats, se taille la part du lion dans l’effectif des candidats, soit 67,15% des inscrits.



La commune de Mbour à elle seule va abriter les 29 centres, les 80 autres répartis dans les quinze (15) autres communes du département. L’IEF Mbour 2 a enregistré pour sa part 6310 candidats, soit les 32,84% des candidats. Dans cette circonscription scolaire du département, les candidats seront répartis dans 38 centres.



Pour l’ensemble du département, 2.136 enseignants sont mobilisés pour assurer les tâches de chef de centre, adjoint au chef de centre et secrétaire. Cette année, il y aura plus de filles parmi les candidats ; elles seront 11.045 au total contre 8.064 garçons. Le ratio par sexe est de 57 ,49 % de filles contre 43,51% de garçons. Dans ce double contexte de pandémie de Covid -19 et d’hivernage, tous les centres ont été nettoyés, nous renseigne Mamadou Lamine Sakho, Inspecteur départemental de l’IEF Mbour 1.



« Nous avons déjà récupéré les épreuves au niveau de Dakar où ils sont disponibles. Nous allons donc vers la distribution de ces épreuves le 19. Nous sommes donc fin prêts pour pouvoir administrer les épreuves le jeudi s’il plaît au bon Dieu», indique l’Inspecteur.



Entre la psychose et le stresse des candidats, l’examen de l’entrée en 6èmeet du CFEE prévu les 20 et 21 aout 2020 se tiendra malgré tout. Il ne nous reste qu’à souhaiter bonne chance aux candidats.



